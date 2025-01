Hombre denuncia haber comprado relojes Rolex falsos a S/50.000

Su nombre es Juan González Rengifo, quien cuenta que tras hacerse con los artículos pudo notar que no eran auténticos. “Quiero que me evuelvan el dinero, aquí están sus relojes”, precisó el indignado comprador a la cámaras de América TV.

Asimismo, indicó que la Caja Metropolitana de Lima está evitándolo y no busca una manera de solucionar el problema. “No desea el administrador hablar conmigo. No hay nadie que me pueda solucionar el problema. Dicen: ‘Usted ya verá’”, agregó el afectado.

De iguall manera, añadió que los relojes, presentado como si tuviera joyas y oro, tiene muchos defectos. “La luna no es cristal, es una luna cualquiera. Los símbolos no tienen en ninguno de los lados. No tiene ninguna señal. Es falsificado. Lo único que me dijeron es ‘usted ha comprado una deuda, no ha comprado un reloj”, expresó González.