Nano Guerra asegura que defenderá la Constitución: "Si debo perder mi curul, así será"

De igual manera, el legislador fujimorista dejó en claro que no habló en ningún momento de una posible vacancia en contra de Pedro Castillo y señaló que espera que el nuevo Gobierno no quiera disolver el Congreso de la República porque no sería bueno para el país.

"Lo que he dicho es que si alguien pretende que nosotros vamos a tener miedo porque disuelvan el Congreso, no tenemos ese temor. Ojalá (no lleguemos a ese punto) y espero que no sea así", agregó.