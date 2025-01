Juliana Oxenford hacia Juan Carrasco: "Es una falta ocupar doble cargo en el Estado"

Esta noche, la conductora Juliana Oxenford entabló una entrevista con el ministro del Interior, Juan Carrasco, en que se habló sobre la renuncia del ministro a su cargo de fiscal y la investigación preliminar que le imputa.

Durante el programa de ''Al estilo Juliana', la periodista recordó al primer ministro su juramentación al cargo el pasado 2 de agosto, tres días después de haber solicitado licencia de goce de haberes, según documentación oficial del Ministerio Público.

"Los 3 días, 28, 29 y 30, simplemente me descontaron porque yo ya no tenía vínculo laboral con la fiscalía, de acuerdo a lo que dicta la resolución que me autoriza la licencia de goce de haberes, por motivo de haber presidido el cargo de ministro que se me había ofrecido", declaró el ministro del Interior Juan Carrasco.

Vía ATV

Ante ello, la conductora de ATV puso en cuestionamiento al ministro de Pedro Castillo, al referir que había accedido a juramentar al cargo sin una respuesta previa de la fiscalía sobre su anterior cargo público: "Usted aún no había tenido una respuesta de la fiscalía sobre la aprobación de su licencia", expresó Oxenford.

"¿Era como mientras no me asegure si soy ministro, no dejo la fiscalía porque puedo perder ambas cosas?", agregó la conductora hacia el ministro Carrasco, sobre el hecho de haber ocupado dos cargos en el Estado.

Ministro del Interior habría faltado al ocupar dos cargos públicos

Sobre ello, la periodista reafirmó que es una falta el ocupar "doble cargo en el Estado", pese el ministro haber pedido una licencia sin recibir retribución económica por el tiempo no trabajado en la fiscalía.

"Todavía integraba una entidad pública", instó la periodista, por lo que el ministro refirió que no se cumplió las variables de "ejercer y cargo remunerado", de esta manera las sanciones hacia él son infundadas.