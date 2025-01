Urresti sobre gesto de María del Carmen a Pedro Castillo: "Eso no se le hace a nadie"

Ayer, la titular del Congreso, María del Carmen Alva , protagonizó junto al Jefe de Estado, Pedro Castillo , una bochornosa escena en los exteriores del Palacio Legislativo . Frente al incidente, el excandidato a la presidencia, Daniel Urresti , calificó el hecho como algo 'que no se le debe hacer a nadie'.

"¡Qué Mal! Este desplante no se le hace a nadie ¡A nadie! ¡Agg! ¡Allí no más! ¡Qué Mal!", comentó el ex candidato a la presidencia, Daniel Urresti.