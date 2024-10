Retiro AFP: ¿Hasta cuando podré solicitar el retiro de hasta 17 200 soles?

Según la comunicaron las AFP, los peruanos podrán acceder hasta una fecha límite al retiro de sus fondos de pensiones hasta por 17 200 soles. Se estipula que hasta la fecha no habrá cronograma y el registro es libre para cada afiliado que desee desembolsar sus aportes ¿Aún no has retirado tu dinero? Conoce cómo tramitar tu solicitud a continuación.