Congresista de Renovación Popular dice que su sueldo "no le alcanza” y pide 20 mil soles

La parlamentaria de la bancada Renovación Popular, Milagros Aguayo, sorprendió a todos tras declarar que su sueldo como legisladora (S/ 15, 000) no le alcanza, y que el pago mínimo que los parlamentarios deberían de recibir debe ser 20 mil soles mensuales.

“ La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así . Si bien es cierto nosotros recibimos un sueldo, pero de ese sueldo nos hacemos muchos descuentos, se da un aporte al partido que uno pertenece y nosotros tenemos muchísimos gastos que hacer y no alcanza .”, expresó para un medio local.

Cabe precisar que estas declaraciones se dieron en plena de tercera ola por la COVID-19, donde millones de familias han perdido sus empleos y no tienen cómo subsistir y afrontar la pandemia. Incluso, el Ejecutivo viene dando una serie de incentivos a las personas más vulnerables, y así puedan cubrir la canasta básica del hogar, como el Bono 210, Yanapay Perú, entre otros.

“Definitivamente esa es una figura negativa que se ha dado y que no es verdad. Al congresista no le dan gasolina, auto, canasta navideña y chofer, como dicen. Deberíamos de tener un buen sueldo si es 15 mil soles debería ser neto y no recibir 10 mil”, agregó.