¿Se puede calificar a un préstamo con una mala calificación crediticia?

Solicitar un préstamo cuando todo corre a tu favor, sea porque un emprendimiento o por terminar la construcción de tu vivienda, no suele ser más que un trámite de algunos días. Lo mismo sucede para solicitar un crédito impulsado por el estado como el Fondo Mivivienda . Sin embargo, si no reúnes las características que un historial crediticio debe tener, puede ser un proceso más complejo. Más aún si tu score es bastante negativo. En este sentido, es posible que te puedas preguntar si tienes capacidad de acceder a un préstamo personal o con garantía hipotecaria en el caso de que tus cuentas no estén especialmente saneadas.

El historial de crédito no es más que un informe en el que se recogen los antecedentes que tienes a nivel financiero. Dicho de otra forma, reúne todos los pagos o impagos que has tenido con todas tus deudas. De igual modo, el historial de crédito refleja tanto las deudas que se tienen en el presente como las que se arrastran previamente. Por ejemplo, si has sido puntual con todos y cada uno de los pagos o si en algún momento no has abordado el pago de alguna cuota o recibo. Los bancos y otros prestamistas utilizan estos datos para hacer un estudio de tu nivel de endeudamiento y del perfil de pagador que eres. Así, utilizan toda la información para decidir si te pueden ofrecer financiación o si acarreas un gran riesgo para la entidad bancaria en particular.