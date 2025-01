¿Soltero en San Valentín? El Partido Comunista de China te busca pareja

Uno de los ciudadanos que optó por apuntarse en los encuentros organizados por la entidad es Zhang Shaoge, un joven de 30 años que no ha tenido suerte con las féminas que le han presentado sus amigos. “A mi edad, es hora de encontrar una chica y casarse. No he encontrado a la persona adecuada en mi entorno y quiero ampliar mi círculo de amigos”, precisó.