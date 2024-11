Infocorp 2022: ¿Qué es una 'deuda fantasma' y cómo saber si tengo una?

Las personas suelen cuidar su historial crediticio para no ingresar a Infocorp , ya que esto será de suma importancia si es un futuro queremos acogernos a algún préstamo, hipoteca o fondos como Techo Provio o Mivivenda. En esa línea, es muy común escuchar sobre las famosas ' deudas fantasmas ' pero muchos no saben qué son. Sobre ello, te detallamos.

¿Te cambiaste de operador telefónico ante que acabe tu contrato y no sabías que había penalidad? o ¿No pagaste la membresía de tu tarjeta de crédito, aunque no tuvieras deudas?. Esos pequeños saldos que quizá no tomaste en consideración pueden afectar tu historial crediticio de manera negativa. ¿Sabes cómo evitar caer este tipo de problemas? Aquí te indicamos.