Productor de 'Junta de vecinos' defiende escena de amor LGTBIQ+ en la serie

"Espero que mostrando historias como las de Jota y Gustavo muchos puedan tomar conciencia de una realidad intolerante que no nos hacen crecer como ciudadanos” , comentó Zuloaga.

Finalmente, se refirió a los más pequeños de casa, indicando que no tendría por qué ser negativo para ellos el hecho de que vean este tipo de contenido, pues todo radica en la enseñanza que se le brinde. "No por ver un beso entre dos hombres los niños se puedan confundir. La homosexualidad no es una opción, es una orientación tan normal como cualquier otra, solo hay que informarse bien”, comentó.