Perú al repechaje: ¿Mañana es feriado? Aquí te explicamos todo

Italia no irá a Qatar 2022, pero Lapadula está a un paso de hacerlo con Perú

Con el antecedente de Rusia 2018, toda la nación se pregunta si mañana es día laborable o no debido a que Perú está a únicamente un paso de llegar a la próxima Copa del Mundo.

No obstante, es importante precisar que esta situación no es la misma a la de hace 5 años, ya que en esta ocasión hemos clasificado al repechaje y no al Mundial como sí lo hicimos frente a Nueva Zelanda en el 2017.