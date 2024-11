¡Vamos a Qatar! Perú venció 2-0 a Paraguay y jugará la repesca al Mundial en Doha

Para territorio nacional estos son los canales de TV que transmitirán en directo los 5 partidos en simultáneo.

Perú vs Paragauy vía Movistar Deportes canal 3 y 703 HD

Chile vs Uruguay vía Movistar Plus canal 6 y 706 HD

Ecuador vs Argentina vía Movistar Eventos canal 11 y 711 HD

Venezuela vs Colombia vía GOLPERÚ canal 14 y 714 HD

Bolivia vs Brasil vía Movistar Eventos Canal 15 y 715 HD