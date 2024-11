¿Dirá adiós? Ricardo Gareca podría dirigir su último partido en el Perú-Paraguay

Tras los buenos triunfos, gran equipo y el cariño de la gente contagiaron de alegría a Ricardo Gareca que aceptó renovar hasta finalizar las Eliminatorias Qatar 2022, precisamente hasta el duelo de Paraguay. De conseguir el repechaje tendremos al 'Tigre' hasta junio y podría extenderse hasta el Mundial si clasificamos. Pero una derrota o la no clasificación lo cambia todo.

El argentino Ricardo Gareca lleva 7 años al mando de Perú y perder podría ponerle fin a su ciclo con la bicolor, esto dependerá de la FPF y la decisión del 'Tigre'. El no clasificar no borra el paso y la huella que ha dejado en el Perú y todo hincha peruano estaría de acuerdo con que se busque su renovación así Perú clasifique o no a Qatar 2022.