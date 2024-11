¡Quieren revancha! El día que Perú dejó fuera del Mundial a Paraguay

Perú va en busca de asegurar el quinto lugar en Eliminatorias Qatar 2022, la bicolor depende de sí mismo para ir al Mundial y para eso tiene que ganarle a Paraguay sí o sí. Este encuentro no será nada fácil y no puede fallar en ningún detalle y sobre todo no pecar de triunfalistas porque un tropezón ante Paraguay los despojaría de toda chance. Los paraguayos con Guillermo Barros Schelotto van por el golpe y buscar una revancha histórica.