Escándalo en el Centenario: Uruguay ganó a Perú con polémica incluida

Los cuatro partidos serán en simultáneo para evitar cualquier tipo de especulaciones, ya que hay hasta cuatro selecciones que luchan por clasificar a Qatar 2022.

Para territorio peruano, aquí te dejamos la lista de canales de televisión que transmitirán en directo el compromiso. Adempas, todo los encuentros lo puedes encontrar en Movistar Play.

Uruguay vs Perú: Canal 3 y 703 Movistar Deportes

Brasil vs Chile: Canal 6 y 706 Movistar Plus

Colombia vs Bolivia: Canal 14 y 714 GolPerú

Paraguay vs Ecuador: Canal 11 y 711 Movistar Eventos