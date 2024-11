Por América TV: Perú 0-1 Uruguay

PUEDES VER : Perú vs. Uruguay EN VIVO vía América TV por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

La transmisión oficial de América Televisión con la cobertura previa del Perú vs. Uruguay inicia a partir de las 5:30 p. m. (hora de Lima). El duelo empieza una hora después a las 6:30 p. m.

¿A qué hora empieza el Perú vs. Uruguay en América TV y América tvGO?

América TV EN VIVO, Perú vs. Uruguay: alineación confirmada de la Blanquirroja

América TV EN VIVO, Perú vs. Uruguay: alineación confirmada de la Celeste

Increíble. Gianluca Lapadula consiguió cabecear dentro del área. La pelota no tuvo buena dirección y el portero uruguayo consigue atraparla. ¡Se salva Uruguay! Pudo ser el primer tanto de Perú.

La Celeste no ha ejecutado un remate que cause problemas a Gallese. Aquí hay una oportunidad en la pelota parada.

"Uruguay vs. Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 lo podrás VER EN VIVO GRATIS y ONLINE en américadeportes.pe, América tvGO y a través de América Televisión. También podrás disfrutar gratis este encuentro vía nuestras apps América tvGO y América Deportes, disponibles en App Store y Google Play", confirma América TV en su sitio web oficial.

Con estas piezas sobre el tablero, Uruguay y Perú disputarán un partido que puede llevar a la Celeste a la Copa del Mundo, aunque para eso no solo deberá ganar, sino que también tendrá que aguardar por un empate o una caída de Chile en Brasil.

n la cancha, Uruguay apostará por un once del que su entrenador, Diego Alonso, no dio pistas, aunque fue claro al resaltar que para él no es determinante la cantidad de minutos que algunos futbolistas han sumado en sus equipos, sino sus características y el estado físico de estos.