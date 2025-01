Horóscopo de HOY, viernes 3 de diciembre: predicciones para cada signo del zodiaco

ARIES | 20 MAR- 19 ABR.: Estarás de muy buen ánimo , apreciarás cada detalle del ser amado. Te sentirás a gusto en tu nuevo cargo laboral, aunque las cosas no se te presentarán fáciles.

TAURO | 20 ABR- 20 MAY.: Dejarás de soñar con el regreso de esa persona y le darás otro rumbo a tu vida . Hoy tendrás una gran oportunidad para limar asperezas con un compañero de labores.

GÉMINIS | 21 MAY- 21 JUN.: Los desacuerdos con el ser amado te preocupan , desecha ideas negativas. Dejarás de preocuparte por una deuda gracias a un dinero que recibirás inesperadamente.

CÁNCER | 22 JUN- 21 JUL.: Estás viviendo una etapa sentimental intensa, tus planes de hoy encantarán al ser amado. No te dejes influenciar por gente que solo busca sus propios beneficios en lo laboral.

LEO | 22 JUL- 22 AGO.: Te vas a enterar de algo sobre el ser amado que te inquietará , evita la desconfianza. Está bien que defiendas tus derechos, pero evita alterarte para no agravar las cosas.

VIRGO | 23 AGO- 22 SET.: Hoy alguien de tu entorno que no te es indiferente te confesará sus sentimientos. Te verás envuelto en un problema económico dentro de tu centro laboral , ten cuidado.

ESCORPIO | 23 OCT- 22 NOV.: Estarás muy solicitado y te dejarás llevar por tus impulsos, ten cuidado. No todos compartirán tus ideas y proyectos, no te compliques la vida y sigue adelante.

CAPRICORNIO | 23 DIC- 21 ENE.: Te involucras con alguien que no te conviene, analiza bien tus sentimientos. Hoy todo saldrá a la perfección en tu trabajo si te lo propones con seriedad.

ACUARIO | 22 ENE- 17 FEB.: El ser amado te sorprenderá con planes que disfrutarás , no te aburrirás ni un instante. Hoy verás tu futuro económico con mayor positivismo y esperanza.

PISCIS | 18 FEB- 19 MAR.: Buscarás la compañía de tus amistades para no sentirte solo. Las cosas en el trabajo no saldrán como lo esperas, pero no te impacientes, ten calma.