Emil se abre paso a nivel internacional y cantará con Beéle

"Este 2025 lo estoy empezando con todo, pues no sólo estoy de gira por Ecuador, Colombia y Estados Unidos promocionando mi tema 'Tokio'; sino que he sido elegido para abrir el próximo concierto de Beéle en Lima. Me encuentro motivado por todo eso, pues cada día sigo avanzando musicalmente y el público me respalda en todo momento", señaló el cantante urbano.