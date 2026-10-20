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Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre, y descubre los números ganadores del último sorteo de la popular lotería colombiana.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Conoce los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre, y descubre si la suerte estuvo de su lado en el último sorteo. Sigue EN VIVO los números ganadores y revisa qué número cayó en esta edición de la popular lotería colombiana. ¡Mucha suerte para el sorteo!

Conoce los resultados oficiales del último sorteo Sinuano Noche de HOY, lunes 19 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche lunes 19 de octubre: qué jugó del último sorteo

Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre: resultados del último sorteo

13:18
20/10/2026

¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:17
20/10/2026

Bienvenidos

Sigue nuestra cobertura y descubre las últimas novedades, los resultados oficiales y las combinaciones de la suerte para comprobar si hoy eres uno de los afortunados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 20 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!

¿Cómo reclamar el premio del sorteo Sinuano?

Si acertaste los números ganadores del Sinuano Día o Sinuano Noche, puedes reclamar tu premio siguiendo el procedimiento establecido por el operador de la lotería en Colombia. Para evitar inconvenientes, conserva tu boleto en buen estado y verifica que los números coincidan con los resultados oficiales del sorteo.

  • Verifica los resultados: compara tu apuesta con el número ganador publicado oficialmente.
  • Conserva el tiquete original: debe estar legible y sin alteraciones.
  • Presenta tu documento de identidad: lleva tu cédula vigente y consulta si necesitas una copia.
  • Acude a un punto autorizado: los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos de venta habilitados, mientras que los de mayor valor pueden requerir un trámite adicional.
  • Revisa el plazo de cobro: en Colombia, el plazo general para reclamar premios de juegos de suerte y azar es de un año desde la fecha del sorteo.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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