Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

Conoce los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre, y descubre si la suerte estuvo de su lado en el último sorteo. Sigue EN VIVO los números ganadores y revisa qué número cayó en esta edición de la popular lotería colombiana. ¡Mucha suerte para el sorteo!

Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre: resultados del último sorteo 13:18 ¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día? El sorteo Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 13:17 Bienvenidos Sigue nuestra cobertura y descubre las últimas novedades, los resultados oficiales y las combinaciones de la suerte para comprobar si hoy eres uno de los afortunados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 20 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!

¿Cómo reclamar el premio del sorteo Sinuano?

Si acertaste los números ganadores del Sinuano Día o Sinuano Noche, puedes reclamar tu premio siguiendo el procedimiento establecido por el operador de la lotería en Colombia. Para evitar inconvenientes, conserva tu boleto en buen estado y verifica que los números coincidan con los resultados oficiales del sorteo.