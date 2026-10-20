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Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo
Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre, y descubre los números ganadores del último sorteo de la popular lotería colombiana.
Conoce los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre, y descubre si la suerte estuvo de su lado en el último sorteo. Sigue EN VIVO los números ganadores y revisa qué número cayó en esta edición de la popular lotería colombiana. ¡Mucha suerte para el sorteo!
Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre: resultados del último sorteo
¿A qué hora se juega el sorteo Sinuano Día?
El sorteo Sinuano Día de HOY, martes 20 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Bienvenidos
Sigue nuestra cobertura y descubre las últimas novedades, los resultados oficiales y las combinaciones de la suerte para comprobar si hoy eres uno de los afortunados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 20 de octubre. ¡Mucha suerte a todos!
¿Cómo reclamar el premio del sorteo Sinuano?
Si acertaste los números ganadores del Sinuano Día o Sinuano Noche, puedes reclamar tu premio siguiendo el procedimiento establecido por el operador de la lotería en Colombia. Para evitar inconvenientes, conserva tu boleto en buen estado y verifica que los números coincidan con los resultados oficiales del sorteo.
- Verifica los resultados: compara tu apuesta con el número ganador publicado oficialmente.
- Conserva el tiquete original: debe estar legible y sin alteraciones.
- Presenta tu documento de identidad: lleva tu cédula vigente y consulta si necesitas una copia.
- Acude a un punto autorizado: los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos de venta habilitados, mientras que los de mayor valor pueden requerir un trámite adicional.
- Revisa el plazo de cobro: en Colombia, el plazo general para reclamar premios de juegos de suerte y azar es de un año desde la fecha del sorteo.
¡Vamos al Circo!
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