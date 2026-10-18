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RESULTADOS Sinuano Día de HOY, domingo 18 de octubre, EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 18 de octubre de 2026, y descubre si las cifras ganadoras coinciden con tu apuesta en Colombia.

Melanni Miranda
Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 18 de octubre.
Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 18 de octubre. | Composición Líbero / Melanni Miranda.

MOMENTOS DESTACADOS

14:41

Resultados del Sinuano Día de HOY

Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 18 de octubre: 1557 | La Quinta: 9

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Consulta el número que resultó ganador en el Sinuano Día de este domingo 18 de octubre de 2026. En Líbero, podrás encontrar los resultados del chance colombiano, lo que te permitirá verificar los números ganadores y comprobar si tu apuesta coincide con los resultados de este sorteo. ¿La suerte estará de tu lado?

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día del 17 de octubre.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 17 de octubre: resultados y cómo jugó el último sorteo

Sinuano Día HOY, domingo 18 de octubre: mira los resultados del último sorteo

14:41
18/10/2026

Resultados del Sinuano Día de HOY

Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 18 de octubre: 1557 | La Quinta: 9

14:22
18/10/2026

TRANSMISIÓN EN VIVO

 

14:03
18/10/2026

En breve, los resultados del Sinuano Día

Dentro de unos minutos, podrás conocer los resultados del Sinuano Día de hoy, 18 de octubre.

13:55
18/10/2026

Estadísticas del Sinuano Día

Consulta las estadísticas del Sinuano Día y mantente informado sobre los resultados más recientes de esta lotería colombiana. Es importante recordar que los resultados pasados no aseguran ni predicen los números de sorteos futuros.

  • Primera cifra: 3
  • Segunda cifra: 4
  • Tercera cifra: 3
  • Cuarta cifra: 2
13:48
18/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día en Colombia tiene lugar de lunes a domingo a las 2.30 p. m

13:28
18/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano de hoy, domingo 18 de octubre

Revisa EN VIVO los resultados del Sinuano Día de hoy, 18 de octubre. Descubre cuáles serán los números ganadores y comprueba si la suerte estará de tu lado. Mantente atento a cada actualización y conoce todos los detalles de esta nueva edición del chance colombiano.

¿Qué es el Sinuano?

El Sinuano se ha consolidado como una de las loterías más queridas en Colombia, y realiza sorteos diarios tanto en la modalidad de Día como en la de Noche. Los participantes tienen la oportunidad de ganar premios en efectivo al acertar los números ganadores. Este juego de azar toma su nombre del río Sinú, que atraviesa el departamento de Córdoba, en la región Caribe, y representa un importante símbolo geográfico y cultural de esta área del país.

¿Cómo se gana en el Sinuano?

Para participar en el Sinuano Día de Colombia, es necesario seleccionar números y acertar de acuerdo con la modalidad de apuesta elegida. Existen varias maneras de jugar:

  • En la apuesta directa, se escoge un número de cuatro cifras y se gana si coincide con el resultado en el orden exacto.
  • En la apuesta de tres cifras, se permite seleccionar tres números, los cuales deben ser acertados según las condiciones específicas de esta modalidad.
  • En la apuesta de dos cifras, se eligen las dos últimas cifras, y se obtiene el premio si coinciden con el resultado ganador, siguiendo las reglas establecidas del juego.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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