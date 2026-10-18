Consulta el número que resultó ganador en el Sinuano Día de este domingo 18 de octubre de 2026. En Líbero, podrás encontrar los resultados del chance colombiano, lo que te permitirá verificar los números ganadores y comprobar si tu apuesta coincide con los resultados de este sorteo. ¿La suerte estará de tu lado?

Sinuano Día HOY, domingo 18 de octubre: mira los resultados del último sorteo 14:41 Resultados del Sinuano Día de HOY Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 18 de octubre: 1557 | La Quinta: 9 14:22 TRANSMISIÓN EN VIVO 14:03 En breve, los resultados del Sinuano Día Dentro de unos minutos, podrás conocer los resultados del Sinuano Día de hoy, 18 de octubre. 13:55 Estadísticas del Sinuano Día Consulta las estadísticas del Sinuano Día y mantente informado sobre los resultados más recientes de esta lotería colombiana. Es importante recordar que los resultados pasados no aseguran ni predicen los números de sorteos futuros. Primera cifra: 3

Segunda cifra: 4

Tercera cifra: 3

Cuarta cifra: 2 13:48 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El sorteo del Sinuano Día en Colombia tiene lugar de lunes a domingo a las 2.30 p. m 13:28 Bienvenidos a los resultados del Sinuano de hoy, domingo 18 de octubre Revisa EN VIVO los resultados del Sinuano Día de hoy, 18 de octubre. Descubre cuáles serán los números ganadores y comprueba si la suerte estará de tu lado. Mantente atento a cada actualización y conoce todos los detalles de esta nueva edición del chance colombiano.

¿Qué es el Sinuano?

El Sinuano se ha consolidado como una de las loterías más queridas en Colombia, y realiza sorteos diarios tanto en la modalidad de Día como en la de Noche. Los participantes tienen la oportunidad de ganar premios en efectivo al acertar los números ganadores. Este juego de azar toma su nombre del río Sinú, que atraviesa el departamento de Córdoba, en la región Caribe, y representa un importante símbolo geográfico y cultural de esta área del país.

¿Cómo se gana en el Sinuano?

Para participar en el Sinuano Día de Colombia, es necesario seleccionar números y acertar de acuerdo con la modalidad de apuesta elegida. Existen varias maneras de jugar: