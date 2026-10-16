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Sinuano Día de HOY, viernes 16 de octubre: resultados en vivo del último sorteo y números ganadores

Consulta los resultados del sorteo Sinuano Día de este viernes 16 de octubre de 2026. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con las bolillas ganadoras del chance.

Angie De La Cruz
Mira los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 16 de octubre.
Mira los resultados y números ganadores del último sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 16 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:38

Resultados del Sinuano Día de HOY, 16 de octubre

Estos fueron los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 16 de octubre: 5952 | La Quinta: 7.

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HOY, viernes 16 de octubre, sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo. En esta nota, te compartimos la combinación oficial, los detalles del juego y toda la información actualizada para que puedas comprobar si la suerte estuvo de tu lado.

Sorteos del chance Sinuano en Colombia

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del miércoles 14 de octubre: números ganadores

RESULTADOS Sinuano Día HOY, 16 de octubre: números ganadores del último sorteo

14:38
16/10/2026

Resultados del Sinuano Día de HOY, 16 de octubre

Estos fueron los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 16 de octubre: 5952 | La Quinta: 7.

14:37
16/10/2026

TRANSMISIÓN EN LÍNEA

 

13:25
16/10/2026

¿Cómo jugar el Sinuano?

Para jugar al Sinuano, primero debes elegir cuatro cifras del 0 al 9 y formar una combinación. Asimismo, puedes apostar a que los números saldrán en el mismo orden del sorteo o elegir otras modalidades de juego disponibles.

13:23
16/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, 16 de octubre

Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día, descubre cuáles fueron los números ganadores y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. Mantente atento a cada actualización y conoce todos los detalles de esta nueva edición del popular chance colombiano.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de esta lotería en Colombia. También puedes consultar los canales digitales oficiales habilitados para participar, verificar los requisitos de compra y conocer las condiciones de cada sorteo.

  • Puntos de venta autorizados de SuperGIROS en Colombia.
  • Establecimientos de la red de distribuidores autorizados de Sinuano.
  • Plataformas digitales autorizadas para realizar apuestas en línea.
  • Sitios web de operadores autorizados, según la disponibilidad en cada región.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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