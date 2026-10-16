Sinuano Día de HOY, viernes 16 de octubre: resultados en vivo del último sorteo y números ganadores
Consulta los resultados del sorteo Sinuano Día de este viernes 16 de octubre de 2026. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con las bolillas ganadoras del chance.
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados del Sinuano Día de HOY, 16 de octubre
Estos fueron los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 16 de octubre: 5952 | La Quinta: 7.
HOY, viernes 16 de octubre, sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo. En esta nota, te compartimos la combinación oficial, los detalles del juego y toda la información actualizada para que puedas comprobar si la suerte estuvo de tu lado.
RESULTADOS Sinuano Día HOY, 16 de octubre: números ganadores del último sorteo
Resultados del Sinuano Día de HOY, 16 de octubre
Estos fueron los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 16 de octubre: 5952 | La Quinta: 7.
TRANSMISIÓN EN LÍNEA
¿Cómo jugar el Sinuano?
Para jugar al Sinuano, primero debes elegir cuatro cifras del 0 al 9 y formar una combinación. Asimismo, puedes apostar a que los números saldrán en el mismo orden del sorteo o elegir otras modalidades de juego disponibles.
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, 16 de octubre
Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día, descubre cuáles fueron los números ganadores y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. Mantente atento a cada actualización y conoce todos los detalles de esta nueva edición del popular chance colombiano.
¿Dónde comprar boletos del Sinuano?
Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de esta lotería en Colombia. También puedes consultar los canales digitales oficiales habilitados para participar, verificar los requisitos de compra y conocer las condiciones de cada sorteo.
- Puntos de venta autorizados de SuperGIROS en Colombia.
- Establecimientos de la red de distribuidores autorizados de Sinuano.
- Plataformas digitales autorizadas para realizar apuestas en línea.
- Sitios web de operadores autorizados, según la disponibilidad en cada región.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90