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Resultados Sinuano Día de HOY, martes 13 de octubre EN VIVO: números ganadores del último sorteo
Consulta los números ganadores del Sinuano Día de hoy, martes 13 de octubre, y verifica si tu chance resultó premiado en Colombia.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy, martes 13 de octubre de 2026?
El sorteo del Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia.
¡La suerte podría sorprenderte ! Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día en Colombia de hoy, martes 13 de octubre y descubre cuáles son los números ganadores del último sorteo. Revisa las cifras oficiales, comprueba tu chance y conoce todos los detalles de esta popular lotería para mantenerte al tanto.
Sinuano Día HOY, 13 de octubre, en vivo: qué jugó y resultados del último sorteo
Estadísticas del Sinuano Día
El análisis estadístico del Sinuano Día permite identificar las cifras que aparecen con mayor frecuencia en los resultados históricos de esta popular lotería colombiana:
- 3: primera cifra
- 4: segunda cifra
- 3: tercera cifra
- 2: cuarta cifra
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy, martes 13 de octubre de 2026?
El sorteo del Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia.
¡Bienvenidos!
Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 13 de octubre de 2026. Sigue la transmisión en vivo y descubre los números ganadores del último sorteo del chance colombiano. ¡Mucha suerte!
¿Cuáles son las modalidades del Sinuano?
Las modalidades de apuesta del Sinuano permiten participar con diferentes combinaciones numéricas en los sorteos Día y Noche de Colombia. Estas son las principales opciones:
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.
- 1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.