0
EN VIVO
Barcelona vs Galatasaray por Champions League
ANTESALA
Boca Juniors vs Vasco por Copa Sudamericana

Resultados Sinuano Día de HOY, martes 13 de octubre EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Consulta los números ganadores del Sinuano Día de hoy, martes 13 de octubre, y verifica si tu chance resultó premiado en Colombia.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 13 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, martes 13 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:10

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy, martes 13 de octubre de 2026?

El sorteo del Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

COMPARTIR

¡La suerte podría sorprenderte ! Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día en Colombia de hoy, martes 13 de octubre y descubre cuáles son los números ganadores del último sorteo. Revisa las cifras oficiales, comprueba tu chance y conoce todos los detalles de esta popular lotería para mantenerte al tanto.

Consulta los resultados del último sorteo Sinuano Noche de HOY, lunes 12 de octubre.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del lunes 12 de octubre: resultados y cómo jugó el último sorteo

Sinuano Día HOY, 13 de octubre, en vivo: qué jugó y resultados del último sorteo

13:15
13/10/2026

Estadísticas del Sinuano Día

El análisis estadístico del Sinuano Día permite identificar las cifras que aparecen con mayor frecuencia en los resultados históricos de esta popular lotería colombiana:

  • 3: primera cifra
  • 4: segunda cifra
  • 3: tercera cifra
  • 2: cuarta cifra
13:10
13/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy, martes 13 de octubre de 2026?

El sorteo del Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

13:09
13/10/2026

¡Bienvenidos!

Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 13 de octubre de 2026. Sigue la transmisión en vivo y descubre los números ganadores del último sorteo del chance colombiano. ¡Mucha suerte!

¿Cuáles son las modalidades del Sinuano?

Las modalidades de apuesta del Sinuano permiten participar con diferentes combinaciones numéricas en los sorteos Día y Noche de Colombia. Estas son las principales opciones:

  • 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.
  • 1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados de Sinuano Día y Noche del lunes 12 de octubre: números ganadores del último sorteo

  2. Sinuano Día y Noche del domingo 25 de enero: ver resultados y qué jugó en el sorteo de Colombia

  3. Aumento de sueldo 2024 para el sector público: beneficiarios y de cuánto es el incremento

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano