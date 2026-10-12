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Sinuano Día de HOY, lunes 12 de octubre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, lunes 12 de octubre, descubre los números ganadores del último sorteo y verifica si la suerte estuvo de tu lado.

Angie De La Cruz
Consulta los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, lunes 12 de octubre.
Consulta los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, lunes 12 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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HOY, lunes 12 de octubre, la suerte podría estar de tu lado con el Sinuano Día. ¿Ya revisaste tu chance o estás esperando ese numerito que te puede cambiar la vida? No te quedés con la duda. AQUÍ te contamos EN VIVO los resultados del último sorteo, los números ganadores y cómo jugó la lotería para que compares tu apuesta y descubras si hoy la fortuna te sonrió.

¿Qué jugó Sinuano Día del 11 de octubre de 2026?

PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día del domingo 11 de octubre: qué jugó y números ganadores del último sorteo

Resultados Sinuano Día de HOY, lunes 12 de octubre: mira los números ganadores

13:20
12/10/2026

Bienvenidos

Acompáñanos a conocer los resultados, los números ganadores y todos los detalles del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 12 de octubre de 2026. ¿La suerte estará de tu lado? Sigue la transmisión y descubre las últimas novedades del chance colombiano. ¡Mucha suerte para todos!

¿Cómo se reclama el premio del Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano Día y Noche en Colombia, debes verificar que tu apuesta coincida con los resultados oficiales y presentar los documentos exigidos por el operador autorizado. El procedimiento depende del monto ganado.

  • Tiquete ganador: conserva el comprobante original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones.
  • Documento de identidad: presenta tu cédula original y una fotocopia legible.
  • Premios de mayor valor: podrían solicitarte el formulario SIPLAFT y, según el monto, una certificación bancaria vigente.
  • Lugar de cobro: acude a un punto de venta o una caja autorizada por el operador. Para premios elevados, verifica previamente dónde debes realizar el trámite.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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