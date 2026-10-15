Sinuano Día HOY, jueves 15 de octubre EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo

Verifica los resultados del sorteo Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Descubre qué números salieron sorteados y cuáles fueron las cifras ganadoras. Revisa tu combinación y comprueba si la suerte estuvo de tu lado.

Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 15 de octubre: mira los números ganadores 14:20 Transmisión del sorteo Sinuano de HOY 14:18 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El sorteo del Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por Telecaribe. 13:27 ¿Cuál es el origen del Sinuano? El sorteo Sinuano toma su nombre del río Sinú, considerado uno de los más significativos de Colombia. Este río atraviesa el departamento de Córdoba, ubicado en la región Caribe, y simboliza una parte esencial de la identidad geográfica y cultural de esta área del país. 13:09 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre Bienvenido a la cobertura que Líbero tiene preparado para el sorteo del Sinuano Día en Colombia. Consulta los resultados de hoy,15 de octubre, los números ganadores del último sorteo y las estadísticas actualizadas para mantenerte al día.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, jueves 15 de octubre de 2026?

Números ganadores:

La Quinta:

¿Qué significa Sinuano?

El Sinuano es una popular lotería de Colombia que ofrece sorteos diarios en las modalidades Día y Noche, con premios en efectivo para quienes aciertan los números ganadores. Su nombre proviene del río Sinú, ubicado en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, y símbolo geográfico y cultural de esta zona del país.