0
EN VIVO
Previa Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina

Sinuano Día HOY, jueves 15 de octubre EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo

Estos son los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre. Comprueba cuántos aciertos lograste tener en este último sorteo del chance colombiano.

María Zapata
Mira los resultados de los sorteos de Sinuano Día de HOY, jueves 15 de octubre de 2026.
Mira los resultados de los sorteos de Sinuano Día de HOY, jueves 15 de octubre de 2026. | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

14:18

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por Telecaribe.

COMPARTIR

Verifica los resultados del sorteo Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre de 2026. Descubre qué números salieron sorteados y cuáles fueron las cifras ganadoras. Revisa tu combinación y comprueba si la suerte estuvo de tu lado.

Sorteos del chance Sinuano en Colombia

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche de este miércoles 14 de octubre: cómo jugó y resultado del último sorteo

Resultados Sinuano Día de HOY, jueves 15 de octubre: mira los números ganadores

14:20
15/10/2026

Transmisión del sorteo Sinuano de HOY

14:18
15/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por Telecaribe.

13:27
15/10/2026

¿Cuál es el origen del Sinuano?

El sorteo Sinuano toma su nombre del río Sinú, considerado uno de los más significativos de Colombia. Este río atraviesa el departamento de Córdoba, ubicado en la región Caribe, y simboliza una parte esencial de la identidad geográfica y cultural de esta área del país.

13:09
15/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 15 de octubre

Bienvenido a la cobertura que Líbero tiene preparado para el sorteo del Sinuano Día en Colombia. Consulta los resultados de hoy,15 de octubre, los números ganadores del último sorteo y las estadísticas actualizadas para mantenerte al día.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, jueves 15 de octubre de 2026?

  • Números ganadores:
  • La Quinta:

¿Qué significa Sinuano?

El Sinuano es una popular lotería de Colombia que ofrece sorteos diarios en las modalidades Día y Noche, con premios en efectivo para quienes aciertan los números ganadores. Su nombre proviene del río Sinú, ubicado en el departamento de Córdoba, en la región Caribe, y símbolo geográfico y cultural de esta zona del país.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados Sinuano Día y Noche del miércoles 14 de octubre: números ganadores

  2. Sinuano Día HOY, jueves 15 de octubre EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo

  3. Beca Permanencia 2021 Pronabec: fecha para conocer la lista de resultados

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano