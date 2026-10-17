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Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

Estos son los resultados y números ganadores del último sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre. Aquí podrás cotejar tu boleto del popular chance.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:21

¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA de HOY?

El sorteo de Sinuano Día se juega todos los días a las 2.30 p. m.

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¡La suerte vuelve a ser protagonista este sábado 17 de octubre! Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día de este sábado y descubre qué números salieron ganadores en el sorteo de la jornada. Revisa cómo jugó esta popular lotería colombiana, verifica tu apuesta y conoce todos los detalles del resultado para saber si la fortuna estuvo de tu lado.

RESULTADOS Sinuano Día y Noche del 16 de octubre: qué jugó y números ganadores del último sorteo.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Sinuano Día y Noche del viernes 16 de octubre: resultados del último sorteo

Sinuano Día HOY, sábado 17 de octubre: mira los resultados del último sorteo

13:50
17/10/2026

Estadísticas del Sinuano Día

Según los registros de los últimos 100 sorteos publicados por Sinuano, el 8, 6, 4 y 9 destacan por su frecuencia según la posición que ocupan en el número ganador.

13:21
17/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA de HOY?

El sorteo de Sinuano Día se juega todos los días a las 2.30 p. m.

13:09
17/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 17 de octubre

Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 17 de octubre de 2026, y descubre cuáles serán los números ganadores del último sorteo en Colombia. Revisa la combinación ganadora y todos los detalles del juego.

Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre: resultados

  • Números ganadores:
  • La Quinta:

¿Cómo se gana en el Sinuano?

Para ganar en el Sinuano Día de Colombia, debes elegir números y acertar según la modalidad de apuesta que hayas realizado. Existen diferentes formas de jugar:

  • Apuesta directa: eliges un número de cuatro cifras y ganas si coincide con el resultado en el orden exacto.
  • Apuesta de tres cifras: seleccionas tres números y debes acertarlos según las condiciones de esta modalidad.
  • Apuesta de dos cifras: eliges las dos últimas cifras y ganas si coinciden con el resultado ganador, de acuerdo con las reglas del juego.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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