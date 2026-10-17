Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

¡La suerte vuelve a ser protagonista este sábado 17 de octubre! Sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día de este sábado y descubre qué números salieron ganadores en el sorteo de la jornada. Revisa cómo jugó esta popular lotería colombiana, verifica tu apuesta y conoce todos los detalles del resultado para saber si la fortuna estuvo de tu lado.

Sinuano Día HOY, sábado 17 de octubre: mira los resultados del último sorteo 13:50 Estadísticas del Sinuano Día Según los registros de los últimos 100 sorteos publicados por Sinuano, el 8, 6, 4 y 9 destacan por su frecuencia según la posición que ocupan en el número ganador. 13:21 ¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA de HOY? El sorteo de Sinuano Día se juega todos los días a las 2.30 p. m. 13:09 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 17 de octubre Conoce los resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 17 de octubre de 2026, y descubre cuáles serán los números ganadores del último sorteo en Colombia. Revisa la combinación ganadora y todos los detalles del juego.

Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre: resultados

Números ganadores:

La Quinta:

¿Cómo se gana en el Sinuano?

Para ganar en el Sinuano Día de Colombia, debes elegir números y acertar según la modalidad de apuesta que hayas realizado. Existen diferentes formas de jugar: