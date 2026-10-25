Horóscopo de HOY, lunes 26 de octubre de 2026: predicciones GRATIS sobre salud, amor y trabajo para tu signo

¿Qué te deparan los astros HOY, 26 de octubre de 2026? Descubre las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo zodiacal y entérate de cómo te irá en el amor, el trabajo, el dinero y la salud. Conoce qué oportunidades podrían presentarse y qué consejos debes tener en cuenta para empezar la semana con el pie derecho.

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Horóscopo de HOY, 26 de octubre de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo zodiacal

ARIES (20 MAR. - 19 ABR.): Estás idealizando a esa persona sin conocerla completamente. Hoy ponle un freno a tu imaginación y empieza a frecuentarla un poco más. Aunque no sea como pensabas, la atracción será cada vez más fuerte. Ten cuidado con tus comentarios, podrías ofender a un compañero sin quererlo. Controla tus impulsos y conservarás la armonía.

Número de suerte: 16.

TAURO (20 ABR. - 20 MAY.): Una nueva experiencia sentimental llega a tu vida para renovarla. Muéstrate más flexible y receptivo, y no intentes racionalizar lo que sientes; solo así disfrutarás plenamente de este romance. Administrar adecuadamente tus recursos económicos te ayudará a saldar deudas y hacer inversiones certeras. Piénsalo.

Número de suerte: 20.

GÉMINIS (21 MAY. - 21 JUN.): El amor te colmará de satisfacciones. La persona que quieres estará dispuesta a complacer cada uno de tus deseos. Evita discutir por motivos absurdos; hoy solo déjate llevar por lo que sientes. Tus múltiples responsabilidades podrían estresarte, pero con paciencia y una buena organización culminarás todas tus tareas pendientes a tiempo.

Número de suerte: 13.

CÁNCER (22 JUN. - 21 JUL.): La comunicación y la confianza harán mucho por tu relación sentimental. No dudes en expresar tu incomodidad ante la actitud del ser amado; así evitarás mayores problemas y conservarás la armonía. Tendrás dos opciones laborales y deberás decidir. Apuesta por lo nuevo, pues traerá más éxitos de los que esperas.

Número de suerte: 10.

LEO (22 JUL. - 22 AGO.): Por fin termina la etapa de inseguridad que venías viviendo. Recuperar la tranquilidad te hará reflexionar sobre tus emociones y te permitirá tomar decisiones certeras para tu futuro sentimental. No dejes que una piedra en el camino te haga perder la fe en tus proyectos. Hoy demuestra quién eres y cuánto vales.

Número de suerte: 18.

VIRGO (23 AGO. - 22 SET.): No dejes que tu tendencia al análisis te haga perder la emoción por tu relación. Sé constante en lo que quieres y demuestra más interés por esa persona; así sabrás que es amor verdadero. Cuida tus ingresos, pues el dinero que esperas demorará un poco más en llegar. Este será un buen día para presentar nuevos proyectos.

Número de suerte: 11.

LIBRA (23 SET. - 22 OCT.): La armonía reinará en tu vida sentimental. Aprovecharás el buen periodo que vives para conquistar completamente a la persona que amas. Te preocuparás por tu apariencia física y harás cambios sorprendentes. Tus responsabilidades aumentarán, así que organízate para cumplir con todas. Un poco de apoyo te vendría muy bien.

Número de suerte: 3.

ESCORPIO (23 OCT. - 22 NOV.): No exijas lo que tú no puedes brindar. Si buscas que esa persona se acerque más a ti, debes dar el primer paso. Haz a un lado el orgullo y déjate llevar por tus emociones. Hoy estarás bastante atareado; comparte el trabajo con tus compañeros y los resultados serán excelentes para todos.

Número de suerte: 8.

SAGITARIO (23 NOV. - 22 DIC.): Harás uso de toda tu creatividad para conquistar a esa persona que te interesa. La amistad será tu principal arma para conseguir tu objetivo. Será un día de cambios inesperados en el ámbito laboral. No temas y trata de adaptarte a ellos, pues serán más beneficiosos de lo que piensas.

Número de suerte: 12.

CAPRICORNIO (23 DIC. - 21 ENE.): La persona que amas se está mostrando muy atenta contigo, pero tu comportamiento podría alejarla. Deja de lado las actitudes caprichosas y valora sus sentimientos. Descuidar tus obligaciones laborales podría ocasionarte serios problemas. Demuestra mayor interés y responsabilidad en tu trabajo; de ti depende conservar tu estabilidad.

Número de suerte: 21.

ACUARIO (22 ENE. - 17 FEB.): No te dejes invadir por el temor y deja fluir lo que sientes. Esa persona está notando mucha inseguridad en ti y podría distanciarse sutilmente. No dejes que esto suceda y busca la manera de recuperar su amor. Evita dejarte influenciar por personas negativas y busca el apoyo de gente experimentada para tus proyectos. Tendrás muy buenos resultados.

Número de suerte: 5.

PISCIS (18 FEB. - 19 MAR.): Intuirás que la persona que te interesa está pasando por conflictos emocionales que le restan confianza en sí misma. Tratarás de apoyarla resaltando sus virtudes y la ayudarás a recuperar su equilibrio emocional. Una nueva posibilidad laboral llega para ti. No la analices demasiado y acéptala; será la oportunidad que esperas para crecer profesionalmente.