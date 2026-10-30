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Conciertos por Halloween 2026 en Lima: eventos, artistas, entradas y horarios

Lima se alista para tener un fin de semana lleno de conciertos y eventos por Halloween 2026. Conoce AQUÍ las novedades para este 30 y 31 de octubre.

Melanni Miranda
Conciertos por Halloween 2026 en Lima: eventos, artistas, entradas y horarios.
Conciertos por Halloween 2026 en Lima: eventos, artistas, entradas y horarios. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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Lima se alista para ofrecer un fin de semana con pura adrenalina, diversión y mucha música por las celebraciones del Día de la Canción Criolla y Halloween. Este 30 y 31 de octubre, miles podrán asistir a una gran variedad de eventos y conciertos organizados para la ocasión. AQUÍ todos los detalles.

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Conciertos hoy, viernes 30 de octubre

Hombres G

  • Gira: 'Los mejores años de nuestra vida' (segunda fecha en Lima).
  • Lugar: Estadio Nacional.
  • Entradas disponibles previamente en Teleticket.
  • Apertura de puertas: 5.00 p. m.
  • Inicio del show: 9.00 p. m. (Duración aproximada de 2 horas).

Zeta ('El Retorno del Mago')

  • El artista llega junto a bandas invitadas (Lúxfer, Crownless, Hamadría, Teph y Saloma, Ángel de Acero, Caronte y Pobreza Extrema).
  • Lugar: Explanada del Centro de Convenciones Festiva.
  • Entradas en Joinnus.
  • Apertura de puertas: 5.00 p. m.
  • Inicio del show principal (Zeta): 10.30 p. m. (Las bandas invitadas tocarán en el intervalo previo).

Ken-Y ('Enamorado el Concierto 2do Round')

  • Show de reggaetón romántico y urbano.
  • Lugar: El Arena 1 (ubicado en la Costa Verde, San Miguel).
  • Entradas en la plataforma de Joinnus
  • Ingreso para el Meet & Greet: 5.30 p. m. (para quienes compraron este beneficio especial).
  • Inicio oficial del evento: 9.00 p. m.

Conciertos este sábado 31 de octubre

Reggaetón Lima Festival 7 (Edición Halloween)

  • Artistas: Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy (con show 3D), Lunay, J Álvarez, Alexis & Fido, y DJs invitados en la "Casa del Reggaetón Old School" (DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion).
  • Lugar: Estadio Nacional.
  • Horario: Apertura de puertas a las 5.00 p. m. / inicio del festival a las 4.00 p. m. (10 horas de duración).
  • Entradas: Disponibles en Teleticket. Precios regulares aproximados: Norte S/215, Occidente/Oriente S/415, Platinum Stand Up S/558 y boxes desde S/5.500,80.

Salsa de Terror

  • Artistas: Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel.
  • Lugar: Kímbara VIP (Av. Petit Thouars 2481, Lince).
  • Horario: Sábado 31 de octubre por la noche (Informes y reservas al 922 209 838).

Super Tono Noventero (Edición Halloween)

  • Artistas: Música retro, show audiovisual y zona de videojuegos.
  • Lugar: Zentro Convenciones (Av. Bolivia 266, Centro de Lima).
  • Horario: Sábado 31 de octubre desde las 9.00 p. m. (~8 horas de duración).
  • Entradas: De S/64 a S/85 vía Teleticket.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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