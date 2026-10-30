- Hoy:
- Partidos de hoy
- Pablo Guede
- Hernán Barcos
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
Conciertos por Halloween 2026 en Lima: eventos, artistas, entradas y horarios
Lima se alista para tener un fin de semana lleno de conciertos y eventos por Halloween 2026. Conoce AQUÍ las novedades para este 30 y 31 de octubre.
Lima se alista para ofrecer un fin de semana con pura adrenalina, diversión y mucha música por las celebraciones del Día de la Canción Criolla y Halloween. Este 30 y 31 de octubre, miles podrán asistir a una gran variedad de eventos y conciertos organizados para la ocasión. AQUÍ todos los detalles.
PUEDES VER: ¿El 1 y 2 de noviembre es feriado en Perú? Revisaqué señala el gobierno y si podrás descansar
Conciertos hoy, viernes 30 de octubre
Hombres G
- Gira: 'Los mejores años de nuestra vida' (segunda fecha en Lima).
- Lugar: Estadio Nacional.
- Entradas disponibles previamente en Teleticket.
- Apertura de puertas: 5.00 p. m.
- Inicio del show: 9.00 p. m. (Duración aproximada de 2 horas).
Zeta ('El Retorno del Mago')
- El artista llega junto a bandas invitadas (Lúxfer, Crownless, Hamadría, Teph y Saloma, Ángel de Acero, Caronte y Pobreza Extrema).
- Lugar: Explanada del Centro de Convenciones Festiva.
- Entradas en Joinnus.
- Apertura de puertas: 5.00 p. m.
- Inicio del show principal (Zeta): 10.30 p. m. (Las bandas invitadas tocarán en el intervalo previo).
Ken-Y ('Enamorado el Concierto 2do Round')
- Show de reggaetón romántico y urbano.
- Lugar: El Arena 1 (ubicado en la Costa Verde, San Miguel).
- Entradas en la plataforma de Joinnus
- Ingreso para el Meet & Greet: 5.30 p. m. (para quienes compraron este beneficio especial).
- Inicio oficial del evento: 9.00 p. m.
Conciertos este sábado 31 de octubre
Reggaetón Lima Festival 7 (Edición Halloween)
- Artistas: Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy (con show 3D), Lunay, J Álvarez, Alexis & Fido, y DJs invitados en la "Casa del Reggaetón Old School" (DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion).
- Lugar: Estadio Nacional.
- Horario: Apertura de puertas a las 5.00 p. m. / inicio del festival a las 4.00 p. m. (10 horas de duración).
- Entradas: Disponibles en Teleticket. Precios regulares aproximados: Norte S/215, Occidente/Oriente S/415, Platinum Stand Up S/558 y boxes desde S/5.500,80.
Salsa de Terror
- Artistas: Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel.
- Lugar: Kímbara VIP (Av. Petit Thouars 2481, Lince).
- Horario: Sábado 31 de octubre por la noche (Informes y reservas al 922 209 838).
Super Tono Noventero (Edición Halloween)
- Artistas: Música retro, show audiovisual y zona de videojuegos.
- Lugar: Zentro Convenciones (Av. Bolivia 266, Centro de Lima).
- Horario: Sábado 31 de octubre desde las 9.00 p. m. (~8 horas de duración).
- Entradas: De S/64 a S/85 vía Teleticket.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
SORPRENDE LIMA
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas
PRECIOS/ 45.90
Benya Spa
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más
PRECIOS/ 14.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90