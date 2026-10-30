Conciertos por Halloween 2026 en Lima: eventos, artistas, entradas y horarios.

Lima se alista para ofrecer un fin de semana con pura adrenalina, diversión y mucha música por las celebraciones del Día de la Canción Criolla y Halloween. Este 30 y 31 de octubre, miles podrán asistir a una gran variedad de eventos y conciertos organizados para la ocasión. AQUÍ todos los detalles.

Conciertos hoy, viernes 30 de octubre

Hombres G

Gira: 'Los mejores años de nuestra vida' (segunda fecha en Lima).

Lugar: Estadio Nacional.

Entradas disponibles previamente en Teleticket.

Apertura de puertas: 5.00 p. m.

Inicio del show: 9.00 p. m. (Duración aproximada de 2 horas).

Zeta ('El Retorno del Mago')

El artista llega junto a bandas invitadas (Lúxfer, Crownless, Hamadría, Teph y Saloma, Ángel de Acero, Caronte y Pobreza Extrema).

Lugar: Explanada del Centro de Convenciones Festiva.

Entradas en Joinnus.

Apertura de puertas: 5.00 p. m.

Inicio del show principal (Zeta): 10.30 p. m. (Las bandas invitadas tocarán en el intervalo previo).

Ken-Y ('Enamorado el Concierto 2do Round')

Show de reggaetón romántico y urbano.

Lugar: El Arena 1 (ubicado en la Costa Verde, San Miguel).

(ubicado en la Costa Verde, San Miguel). Entradas en la plataforma de Joinnus

Ingreso para el Meet & Greet: 5.30 p. m. (para quienes compraron este beneficio especial).

(para quienes compraron este beneficio especial). Inicio oficial del evento: 9.00 p. m.

Conciertos este sábado 31 de octubre

Reggaetón Lima Festival 7 (Edición Halloween)

Artistas: Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy (con show 3D), Lunay, J Álvarez, Alexis & Fido, y DJs invitados en la "Casa del Reggaetón Old School" (DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion).

Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell & Randy (con show 3D), Lunay, J Álvarez, Alexis & Fido, y DJs invitados en la "Casa del Reggaetón Old School" (DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion). Lugar: Estadio Nacional.

Estadio Nacional. Horario: Apertura de puertas a las 5.00 p. m. / inicio del festival a las 4.00 p. m. (10 horas de duración).

Apertura de puertas a las 5.00 p. m. / inicio del festival a las 4.00 p. m. (10 horas de duración). Entradas: Disponibles en Teleticket. Precios regulares aproximados: Norte S/215, Occidente/Oriente S/415, Platinum Stand Up S/558 y boxes desde S/5.500,80.

Salsa de Terror

Artistas: Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel.

Josimar y su Yambú, Combinación de La Habana, María Grazia Polanco y Jeinson Manuel. Lugar: Kímbara VIP (Av. Petit Thouars 2481, Lince).

Kímbara VIP (Av. Petit Thouars 2481, Lince). Horario: Sábado 31 de octubre por la noche (Informes y reservas al 922 209 838).

Super Tono Noventero (Edición Halloween)