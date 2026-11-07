0
EN VIVO
Alianza Lima vs. Los Chankas por la Liga 1 2026
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

Sinuano Día HOY, domingo 8 de noviembre, EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

¿Tuviste suerte? Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 8 de noviembre y conoce cuántos aciertos tuviste en el popular chance.

Angie De La Cruz
Resultados de los sorteos del chance Sinuano en Colombia
Resultados de los sorteos del chance Sinuano en Colombia | Composición: Líbero / Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:24

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales.

COMPARTIR

Mira los RESULTADOS del Sinuano Día de HOY, domingo 8 de noviembre de 2026 y números ganadores que cayeron en el último sorteo. ¿Cuántos aciertos obtuviste? AQUÍ podrás seguir la transmisión del chance colombiano para conocer cómo jugó, además, coteja tu boleto.

Números ganadores y resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 7 de noviembre.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día del sábado 7 de noviembre: estos fueron los números ganadores

Sinuano Día HOY, 8 de noviembre, EN VIVO: resultados del último sorteo

14:24
8/11/2026

Transmisión del sorteo Sinuano Día

14:12
8/11/2026

Origen del Sinuano

El Sinuano Día y Noche debe su nombre al río Sinú, un importante afluente de la región Caribe de Colombia y fuente de sustento para las comunidades cercanas. Durante generaciones, sus aguas favorecieron actividades como la pesca, la agricultura y el transporte, además de influir en la cultura y la economía local. En homenaje a este emblemático río, el sorteo adoptó el nombre de Sinuano y se convirtió en una tradición para los habitantes de la región, quienes participan con la esperanza de obtener premios económicos.

13:24
8/11/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales.

13:21
8/11/2026

Bienvenidos

Mantente al tanto de los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 8 de noviembre de 2026. Aquí podrás consultar los números ganadores del último sorteo y comprobar si tu apuesta fue premiada. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

¿Cómo reclamar mi premio del Sinuano?

Si acertaste los números del Sinuano Día o Sinuano Noche, puedes reclamar tu premio en los puntos de venta autorizados del operador Apuestas del Sinú o en las redes habilitadas, como SuperGIROS, según el monto ganado y las condiciones del tiquete. Para iniciar el trámite, debes presentar los siguientes documentos:

  • Tiquete original: debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.
  • Documento de identidad: presenta tu cédula original.
  • Fotocopia de la cédula: lleva una copia legible de tu documento.

¿Dónde cobrar los premios del Sinuano?

Puedes acudir a un punto de venta autorizado de Apuestas del Sinú o consultar con SuperGIROS sobre los establecimientos habilitados para pagar tu premio. Si obtuviste un premio de alto valor, es posible que debas realizar un trámite especial directamente con el operador.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sinuano Día HOY, domingo 8 de noviembre, EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo

  2. Horóscopo de HOY, domingo 8 de noviembre: Josie Diez Canseco y sus predicciones de amor, trabajo, dinero y salud

  3. Esposa de Miguel Araujo lanza potente mensaje tras empate de Sporting Cristal ante ADT: "Árbitro..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano