- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Chankas
- U vs Moquegua
- Atleti vs Barcelona
- Bolívar vs The Strongest
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Sinuano Día HOY, domingo 8 de noviembre, EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo
¿Tuviste suerte? Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 8 de noviembre y conoce cuántos aciertos tuviste en el popular chance.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?
El sorteo del Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales.
Mira los RESULTADOS del Sinuano Día de HOY, domingo 8 de noviembre de 2026 y números ganadores que cayeron en el último sorteo. ¿Cuántos aciertos obtuviste? AQUÍ podrás seguir la transmisión del chance colombiano para conocer cómo jugó, además, coteja tu boleto.
Sinuano Día HOY, 8 de noviembre, EN VIVO: resultados del último sorteo
Transmisión del sorteo Sinuano Día
Origen del Sinuano
El Sinuano Día y Noche debe su nombre al río Sinú, un importante afluente de la región Caribe de Colombia y fuente de sustento para las comunidades cercanas. Durante generaciones, sus aguas favorecieron actividades como la pesca, la agricultura y el transporte, además de influir en la cultura y la economía local. En homenaje a este emblemático río, el sorteo adoptó el nombre de Sinuano y se convirtió en una tradición para los habitantes de la región, quienes participan con la esperanza de obtener premios económicos.
¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?
El sorteo del Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales.
Bienvenidos
Mantente al tanto de los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 8 de noviembre de 2026. Aquí podrás consultar los números ganadores del último sorteo y comprobar si tu apuesta fue premiada. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
¿Cómo reclamar mi premio del Sinuano?
Si acertaste los números del Sinuano Día o Sinuano Noche, puedes reclamar tu premio en los puntos de venta autorizados del operador Apuestas del Sinú o en las redes habilitadas, como SuperGIROS, según el monto ganado y las condiciones del tiquete. Para iniciar el trámite, debes presentar los siguientes documentos:
- Tiquete original: debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni alteraciones.
- Documento de identidad: presenta tu cédula original.
- Fotocopia de la cédula: lleva una copia legible de tu documento.
¿Dónde cobrar los premios del Sinuano?
Puedes acudir a un punto de venta autorizado de Apuestas del Sinú o consultar con SuperGIROS sobre los establecimientos habilitados para pagar tu premio. Si obtuviste un premio de alto valor, es posible que debas realizar un trámite especial directamente con el operador.
- 1
Sinuano Día HOY, domingo 8 de noviembre, EN VIVO: resultados y ganadores del último sorteo
- 2
Horóscopo de HOY, domingo 8 de noviembre: Josie Diez Canseco y sus predicciones de amor, trabajo, dinero y salud
- 3
Esposa de Miguel Araujo lanza potente mensaje tras empate de Sporting Cristal ante ADT: "Árbitro..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90