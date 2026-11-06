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Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo
Mira los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y revisa cómo jugó esta lotería de Colombia. ¡Prueba tu suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
Resultados Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre
Números ganadores: 4 4 0 8 | La Quinta: 3
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El sorteo de Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por el canal Telecaribe.
Mira los resultados y números ganadores del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre. Descubre qué balotas fueron afortunadas. Sigue el sorteo EN VIVO y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación ganadora.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 6 de noviembre: cómo jugó y números ganadores
Resultados Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre: mira los ganadores
Resultados Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre
Números ganadores: 4 4 0 8 | La Quinta: 3
Transmisión del sorteo Sinuano Día
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El sorteo de Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por el canal Telecaribe.
¡Bienvenidos!
HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, la suerte vuelve a estar en juego y miles de participantes esperan conocer los números ganadores del Sinuano Día.
¿Cómo participar en el Sinuano?
El Sinuano se destaca como una de las loterías más populares en Colombia, ofreciendo dos sorteos diarios: uno en el Día y otro en la Noche. Para participar, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, que puede variar desde el 0000 hasta el 9999, además de elegir el tipo de apuesta que desean realizar. Los premios se distribuyen en función de la cantidad de dígitos acertados y el orden en que estos aparecen en el resultado oficial.
Principales modalidades de juego del Sinuano
- Apuesta de 4 cifras: debes acertar los cuatro números del resultado ganador.
- Apuesta de 3 cifras: ganas si coinciden las últimas tres cifras.
- Apuesta de 2 cifras: debes acertar las dos últimas cifras del número ganador.
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