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Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo

Mira los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026 y revisa cómo jugó esta lotería de Colombia. ¡Prueba tu suerte!

Melanni Miranda
Números ganadores y resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 7 de noviembre.
Números ganadores y resultados del Sinuano Día de hoy, sábado 7 de noviembre. | Composición Líbero / Melanni Miranda.

MOMENTOS DESTACADOS

14:33

Resultados Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre

Números ganadores: 4 4 0 8 | La Quinta: 3

13:55

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo de Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por el canal Telecaribe.

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Mira los resultados y números ganadores del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre. Descubre qué balotas fueron afortunadas. Sigue el sorteo EN VIVO y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación ganadora.

Consulta los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del 6 de noviembre

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 6 de noviembre: cómo jugó y números ganadores

Resultados Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre: mira los ganadores

14:33
7/11/2026

Resultados Sinuano Día HOY, sábado 7 de noviembre

Números ganadores: 4 4 0 8 | La Quinta: 3

14:28
7/11/2026

Transmisión del sorteo Sinuano Día

13:55
7/11/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo de Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por el canal Telecaribe.

13:40
7/11/2026

¡Bienvenidos!

HOY, sábado 7 de noviembre de 2026, la suerte vuelve a estar en juego y miles de participantes esperan conocer los números ganadores del Sinuano Día.

¿Cómo participar en el Sinuano?

El Sinuano se destaca como una de las loterías más populares en Colombia, ofreciendo dos sorteos diarios: uno en el Día y otro en la Noche. Para participar, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras, que puede variar desde el 0000 hasta el 9999, además de elegir el tipo de apuesta que desean realizar. Los premios se distribuyen en función de la cantidad de dígitos acertados y el orden en que estos aparecen en el resultado oficial.

Principales modalidades de juego del Sinuano

  • Apuesta de 4 cifras: debes acertar los cuatro números del resultado ganador.
  • Apuesta de 3 cifras: ganas si coinciden las últimas tres cifras.
  • Apuesta de 2 cifras: debes acertar las dos últimas cifras del número ganador.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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