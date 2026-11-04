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Resultados Sinuano Día HOY, jueves 5 de noviembre EN VIVO: números ganadores del sorteo

Mira los resultados del último sorteo EN VIVO del Sinuano Día HOY, jueves 5 de noviembre y conoce cómo jugó esta popular lotería de Colombia. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo de Sinuano Día HOY, jueves 5 de noviembre.
Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo de Sinuano Día HOY, jueves 5 de noviembre. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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¡La suerte podría estar de tu lado! Este jueves 5 de noviembre, miles de jugadores esperan con ilusión una nueva oportunidad de ganar con el Sinuano Día, una de las loterías más populares de Colombia. Sigue EN VIVO el sorteo, descubre los números ganadores y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación de la fortuna. ¡Prepara tu boleto, vive la emoción del juego y no pierdas de vista los resultados!

Consulta los resultados del Sinuano Día de hoy, 4 de noviembre, y conoce el número ganador.

PUEDES VER: Sinuano Día del miércoles 4 de noviembre: resultados y qué jugó el último sorteo de la lotería

Sinuano Día HOY, 5 de noviembre, EN VIVO: cómo jugó el último sorteo de la lotería

13:35
5/11/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, jueves 5 de noviembre de 2026, se realiza a las 2:30 p. m. (hora de Colombia) y se transmite por Telecaribe. ¡Ya falta poco!

13:10
5/11/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, jueves 5 de noviembre

Estamos listos para acompañarte en una nueva jornada de emoción y suerte del Sinuano Día de HOY, jueves 5 de noviembre de 2026, en la que miles de jugadores esperan conocer el número ganador del último sorteo de esta popular lotería colombiana.

¿Cómo se gana en el sorteo Sinuano?

Para ganar en el Sinuano Día o Noche, los jugadores deben elegir una combinación de números y acertar el resultado que sale en el sorteo oficial. La posibilidad de obtener un premio depende de la modalidad de apuesta y de cuántas cifras coincidan con el número ganador.

Entre las principales modalidades se encuentran:

  • Apuesta de 4 cifras: debes acertar los cuatro números del resultado ganador.
  • Apuesta de 3 cifras: ganas si coinciden las últimas tres cifras.
  • Apuesta de 2 cifras: debes acertar las dos últimas cifras del número ganador.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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