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Sinuano Día HOY, miércoles 4 de noviembre, EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo de la lotería

¡Descubre si ganaste! Revisa los números del Sinuano Día de HOY, miércoles 4 de noviembre, y comprueba tu suerte con la Quinta Balota.

María Zapata
Consulta los resultados del Sinuano Día de hoy, 4 de noviembre, y conoce el número ganador.
Consulta los resultados del Sinuano Día de hoy, 4 de noviembre, y conoce el número ganador. | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

14:34

RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 4 de noviembre: 9658 | Quinta Balota: 6

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El sorteo del Sinuano Día de este miércoles 4 de noviembre ya se realizó y los jugadores de Colombia están atentos a los resultados para comprobar si obtuvieron algún premio. Conoce qué números salieron ganadores, las cifras premiadas y las combinaciones del último sorteo de esta tradicional lotería de la Costa Caribe.

Revisa los resultados de la Lotería Sinuano en Colombia del martes 3 de noviembre.

PUEDES VER: ¿Tuviste suerte? Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche del martes 3 de noviembre

Sinuano Día HOY, 4 de noviembre, EN VIVO: qué jugó el último sorteo de la lotería

14:34
4/11/2026

RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 4 de noviembre: 9658 | Quinta Balota: 6

14:15
4/11/2026

TRANSMISIÓN EN VIVO DEL SINUANO DÍA DE HOY

14:01
4/11/2026

¿Qué modalidades de apuesta tiene el Sinuano Día?

El Sinuano Día cuenta con seis modalidades para participar y ganar premios en Colombia. Cada opción tiene sus propias reglas y depende de la cantidad de cifras acertadas y de su ubicación dentro del número ganador:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: debes acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado ganador.
  • Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio si coinciden las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: exige acertar los últimos tres números en la misma secuencia del resultado oficial.
  • Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.
  • Dos cifras o pata: ganas si coinciden los dos últimos números del sorteo.
  • Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito de la combinación ganadora.
13:35
4/11/2026

¿Cómo participar en el sorteo del Sinuano?

El Sinuano es una de las loterías populares de Colombia y cuenta con dos sorteos diarios: Día y Noche. Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar el tipo de apuesta. Los premios se asignan según la cantidad de dígitos acertados y el orden en que aparecen en el resultado oficial.

13:31
4/11/2026

Bienvenidos

Sigue nuestra cobertura del Sinuano Día de HOY, miércoles 4 de noviembre de 2026, y descubre qué números jugaron en el último sorteo. Consulta la combinación ganadora y verifica si tu boleto resultó premiado. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy en Colombia?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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