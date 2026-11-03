Sinuano Día HOY, miércoles 4 de noviembre, EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo de la lotería

El sorteo del Sinuano Día de este miércoles 4 de noviembre ya se realizó y los jugadores de Colombia están atentos a los resultados para comprobar si obtuvieron algún premio. Conoce qué números salieron ganadores, las cifras premiadas y las combinaciones del último sorteo de esta tradicional lotería de la Costa Caribe.

Sinuano Día HOY, 4 de noviembre, EN VIVO: qué jugó el último sorteo de la lotería 14:34 RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE Resultados del Sinuano Día de HOY, miércoles 4 de noviembre: 9658 | Quinta Balota: 6 14:15 TRANSMISIÓN EN VIVO DEL SINUANO DÍA DE HOY 14:01 ¿Qué modalidades de apuesta tiene el Sinuano Día? El Sinuano Día cuenta con seis modalidades para participar y ganar premios en Colombia. Cada opción tiene sus propias reglas y depende de la cantidad de cifras acertadas y de su ubicación dentro del número ganador: Cuatro cifras directo o superpleno: debes acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado ganador.

Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio si coinciden las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige acertar los últimos tres números en la misma secuencia del resultado oficial.

Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Dos cifras o pata: ganas si coinciden los dos últimos números del sorteo.

Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito de la combinación ganadora. 13:35 ¿Cómo participar en el sorteo del Sinuano? El Sinuano es una de las loterías populares de Colombia y cuenta con dos sorteos diarios: Día y Noche. Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar el tipo de apuesta. Los premios se asignan según la cantidad de dígitos acertados y el orden en que aparecen en el resultado oficial. 13:31 Bienvenidos Sigue nuestra cobertura del Sinuano Día de HOY, miércoles 4 de noviembre de 2026, y descubre qué números jugaron en el último sorteo. Consulta la combinación ganadora y verifica si tu boleto resultó premiado. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy en Colombia?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).