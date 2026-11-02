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Sinuano Día HOY, martes 3 de noviembre, EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo

Consulta cómo jugó el sorteo Sinuano Día de HOY, martes 3 de noviembre, que comenzó a las 2:30 p. m. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con los resultados oficiales.

Angie De La Cruz
Resultados de la Lotería Sinuano en Colombia
Resultados de la Lotería Sinuano en Colombia | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:31

Resultados del Sinuano Día de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

Números ganadores: 5610 | La Quinta: 1

13:10

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales de publicación.

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En Colombia, se realizará una nueva edición del Sinuano Día de HOY, martes 3 de noviembre de 2026 y en esta cobertura podrás acceder a los resultados EN VIVO del popular chance. ¿Ya tiene su boleto? Sepa cuántos aciertos tiene, qué premios puede llevarse y sus números ganadores.

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Noche en Colombia de HOY, lunes 2 de noviembre.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del lunes 2 de noviembre: qué jugó el último sorteo

Resultado del Sinuano Día HOY, 3 de noviembre, EN VIVO: cómo jugó el último sorteo

14:31
3/11/2026

Resultados del Sinuano Día de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

Números ganadores: 5610 | La Quinta: 1

14:29
3/11/2026

Transmisión del sorteo Sinuano Día de hoy


13:13
3/11/2026

¿Qué es el Sinuano?

El Sinuano es uno de los juegos de azar más conocidos de Colombia. Consiste en seleccionar números y esperar que coincidan con la combinación ganadora para obtener un premio. Tiene dos sorteos diarios, Día y Noche, cuyos resultados permiten a los participantes verificar si acertaron y ganaron.

13:10
3/11/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día hoy?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales de publicación.

13:08
3/11/2026

Bienvenidos

Aquí podrás consultar los resultados del Sinuano Día de HOY, martes 3 de noviembre de 2026. Te mantendremos informado sobre los números ganadores, la quinta balota y todos los detalles del último sorteo para que no te pierdas ninguna actualización.

¿Cómo se juega el sorteo Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar popular en Colombia que permite a los participantes ganar premios al acertar una combinación de números en los sorteos de Día y Noche. Para jugar, debes elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar la modalidad de apuesta que prefieras. El premio dependerá de la cantidad de números acertados y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

  • 4 cifras directo (Súper Pleno): acertar los cuatro números en el mismo orden.
  • 4 cifras combinado: acertar los cuatro números, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras (Pata): acertar los dos últimos números.
  • 1 cifra (Uña): acertar el último número del resultado.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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