Jazmín Pinedo responde a Magaly tras burlas por edades de los chicos reality

“Como son los únicos rostros que traspasaron pantalla, que tuvieron aceptación de los chicos, tienen que volverlos a poner una y otra vez. De repente necesitan sangre nueva, pero (los productores) no la han encontrado. Estas mismas personas siguen dando vueltas y vueltas y los (nuevos) que han ingresado no pasaron nada”, disparó la figura de ATV.

“Desmerecer a las personas por su edad es complicado, cada quien tiene derecho de opinar, conozco a muchos chicos en esos programas, si son grande o pequeños son chicos que están trabajando. Si alguien te da una oportunidad de trabajo hoy no lo aceptarían”, respondió 'la chinita'.

Por su parte, la exmodelo negó que volver a un reality represente un retroceso en su carrera. “No me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme. Obviamente, ‘EGS’, es un programa importantísimo y por ahí han pasado figuras importantes como Aldo Miyashiro, Rebeca Escribens y Carlos Alcántara”, aclaró.