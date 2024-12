'Cotito' responde a Santi Lesmes tras comentarios: "Soy de Chincha con orgullo"

No obstante, el jurado Santi Lesmes criticó a la deportista porque, según él, no había tenido una gran actuación. Incluso, en un momento de su comentario, le recordó a la entrenador Natalia Málaga.

La conductora del programa salió en defensa de la participante. "Ya la tildó de 'loca'... Ha mencionado a Natalia Málaga, es decir si uno fue entrenada benditamente por Natalia Málaga, ¿debe ser tratado duramente en todas partes? ... No estoy de acuerdo, pero respeto, de la misma forma que le digo que ojalá hoy no le ponga 5" , precisó.

Por su parte, Carla Rueda no se quedó callada ante los comentario de Santi Lesmes y le respondió. "Respeto su comentario, pero una cosa no tiene que ver con la otra (su presentación)… Soy de Chincha, chinchana de nacimiento y hasta el día que me muera. Soy chinchana con orgullo y me corre por las venas y nadie va a poner en tela de juicio eso", recalcó.