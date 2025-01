Ex Miss Junín bromeó sobre su descoronación por videos de TikTok: “Yo me mato de risa”

“Jajajajaja, no sé ustedes pero yo me mato de risa cada vez que veo una noticia mía”, escribió Maydú Gamarra, modelo que tuvo el título de Miss Junín por solo cuatro días.

Ex Miss Junín tomó con humor en redes sociales su destitución a la corona de Miss Junín.

“Yo no hice nada malo, si me van a juzgar por cosas del pasado... les fastidie, les pique o les arda, yo fui la reina justamente, tuve la corona y nadie me va a quitar la satisfacción, de que me hayan dado la banda del Miss Perú Junín”, señaló la ex mis de tan solo 23 años.