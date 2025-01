Mario Irivarren anunció que se vacunó contra la COVID-19: "Las vacunas no son malas"

¡No puede ocultar su felicidad! Mario Irivarren anunció, a través de cuenta de Instagram , que fue vacunado contra la COVID-19 en Estados Unidos . El chico reality compartió esta noticia con sus miles de seguidores y no dudó en darle un consejo a las personas que aún no han sido inmunizadas.

"¡Y llego el día de la vacuna! Para serles sincero, yo quería esperar a que me vacunaran en Perú, ya que faltaba poco ( ya estoy tío), pero Vania insistió en que aproveché de una vez y me consiguió la cita", escribió.

De igual manera, la actual pareja de Vania Bludau exhortó a los peruanos que aún no acuden a recibir sus dosis contra el coronavirus a acercarse a los centros de vacunación, ya que esta pandemia solo terminará cuando la gran mayoría de los ciudadanos sean inmunizados.

"No tengas miedo, las vacunas no son malas, no vienen con un chip, ni son parte de un plan mundial para dominarnos, las vacunas salvan vidas y así lo comprueban todos los indicadores de mortalidad en el mundo", manifestó en sus redes sociales.