Rebeca Escribens defendió a Sheyla Rojas de sus críticos: "Nadie sabe la vida de nadie"

"A mí en particular debo confesarles que me da alegría, paz, ver esa foto (del reencuentro) de Antoñito feliz. Sheyla y yo no somos amigas, pero le tengo muchísimo cariño y me ha provocado llorar luego de ver las imágenes. De ver a todos juntos luego de haberse jalados los pelos, sí, así pasa. A veces hay que pasar por caminos feos para tener final feliz", comenzó diciendo.