Andrés Hurtado despidió a su productor durante programa en vivo: "No trabajas más"

El polémico Andrés Hurtado se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta en las redes sociales. En esta oportunidad, el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés se molestó con su productor porque se burló de su forma de cantar en quechua durante el programa en vivo, por lo que tomó esta drástica decisión.

Durante uno de los segmentos de su espacio televisivo, el reconocido presentador se jactó de manejar varios idiomas, incluyendo quechua. Incluso se animó a cantar en el milenario idioma, lo cual fue tomado con gracia por el productor musical, pues aparentemente no le creía.

"El hecho que seas mi productor general no tienes derecho a reírte así porque me estás dejando un poco mal, ¿entiendes?", señaló Hurtado con tono molesto.

"Si he cantado es porque canto en quechua y si hablo idiomas deja que la gente me crea así no hable. No te burles de mí te lo pido por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más", comentó.

Por supuesto que todo se trató de una broma, aunque algunos asistentes a su programa notaron cierta tensión hasta que el mismo anunciador soltó una carcajada ante la ocurrencia de Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado afirmó que causó la caída de WhatsApp

Hace unos días, el conductor se pronunció sobre la caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram y aseguró que todo sucedió tras una pelea con Mark Zuckerberg.

"Voy a decir la verdad, me peleé con el presidente del directorio de Facebook. Sí, la pelea fue como a las 8:15. Tuvimos una discusión y me dijo cosas que yo no estoy acostumbrado. Simplemente ni le contesté lo único que hice fue cortarle la línea de WhatsApp a todos. Mil disculpas a todos, perdón por lo que hice", expresó.

Andrés Hurtado: "Los pobres se preocupan en comer, no estudiar"

Hace algunas semanas, Andrés Hurtado volvió a ser tendencia. De acuerdo con el conductor, que contaba pasajes de su dura infancia, las personas de bajos recursos no consideran importantes los estudios, sino que buscan comer.

"Yo siempre digo, ¿por qué yo no estudié? Por qué solo estudié hasta quinto de primaria, obvio porque era pobre, entonces tenía que preocuparme por comer, no en estudiar. Los pobres nos preocupamos en qué vamos a comer, no en qué vamos a estudiar", indicó el popular 'Chibolín'.