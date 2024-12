Susy Díaz denuncia que la trataron como perro en Migraciones de México

Para coronar todo ello, sostuvo que decidió regresarse al Perú de inmediato. “Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos más", contó para el diario Trome.

"Me llevaron a migraciones por dos horas. Walter (pareja) entró normal, pero a mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista y que pagué 200 mil soles”,narró en entrevista.