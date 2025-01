¡Tenemos boda! Eduardo Rabanal le pidió la mano a Paula Arias - VIDEO

Con una tierna sorpresa en el aeropuerto, Eduardo Rabanal recibió a Paula Arias y le propuso matrimonio. La lideresa de Son Tentación no lo pensó mucho y le dio el 'sí' al defensor de Carlos A. Mannucci.

En un video compartido en el portal Instarándula, se ve que Rabanal le organizó en un aeropuerto una sorpresa a la cantante por su cumpleaños y aprovechó la emoción para pedirle la mano, algo que Arias no tardó en aceptar.

Foto: Eduardo Rabanal/ Instagram.

Tras días de tensión, la cantante anunció que retomaría su relación con Rabanal. "Por más que nosotros tengamos una vida privada, (…) me debo al público. (A ellos) quiero decirles que nunca me van a ver triste, mal, derrotada. Algunas personas se han enfocado solo en criticar, en juzgar, en sacar conclusiones que no son ciertas", indicó.