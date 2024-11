Néstor Villanueva niega 'ampay' con jovencita en Chancay y Florcita Polo reacciona

¡Eso no es todo! De acuerdo a lo revelado en el programa de la 'urraca ' , esta no sería la primera vez que juerguea con la joven. Es así, que la conductora mostró imágenes del martes 14 de diciembre, un día antes del cumpleaños de Néstor. Allí se le ve tomando en plena calle con la misma persona.

Al ser consultada por los reporteros de Magaly Medina, Florcita Polo se mostró desconcertada pues no al parecer no estaba enterada que Néstor Villanueva había estado divirtiéndose con amigos. “No sé nada de eso, yo estoy enfocada en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijos, no sé más. Si tienen algo que mostrar muéstrenlo, yo estoy tranquila. Sé que ha estado en provincia con mis hijos porque hablamos por ellos, pero no sabía nada de esto, no puedo decir más”, dijo la hija de Susy Díaz.