Jefferson Farfán revela que usa prendas de Gamarra: "La gente piensa que todo es marca"

Como es de conocimiento público, Jefferson Farfán es un apasionado de la moda, destacando siempre por su increíble look y outfits con los que posa para sus redes sociales. Sin embargo, el goleador de Alianza Lima, detalló a sus seguidores que en su closet también existen atuendos que provienen de algunas galerías del conocido Jr. Gamarra, en La Victoria.

Es así, que el delantero peruano compartió un nuevo video en su canal de YouTube donde confiesa su gusto por la moda, pero también reconoce que no tiene ningún reparo en vestir con atuendos que no son de firmas exclusivas.

“Yo creo que es un tema de gusto, de criterio, ¿no? Sí, a mí me encanta. Me gusta verme bien, me encanta vestirme bien, pero, así como lo puedo hacer con una marca buena o exclusiva, por así llamarlo, también puedo vestirme con una marca de Gamarra, de Zara, H&M o cualquier marca”, contó la ‘Foquita’ para su plataforma en Youtube.