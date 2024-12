Bryan Arámbulo descarta más cirugías estéticas: “Ya no, ya pasé por esos dolores”

“Hacerme algo nuevo, no, ya no, tantas cirugías. Ya he pasado por esos dolores. Al contrario, ahora estoy superbién y de aquí (en adelante), Bryan a mantenerse, a seguir como un chico con una vida saludable, ordenada, haciendo ejercicios para poder mantener su cuerpo. Yo creo que en verano tenemos que mantenernos y estar regios”, aseguró.

“Cada persona que se hace un ‘retoquito’, si le gusta, que se lo haga, cada uno es libre de elegir qué es lo que quiere hacer o no quiere hacer con su cuerpo. Cada uno de los ‘arreglitos’ que me he hecho son por algo estético y por algo que me gusta”, comentó.