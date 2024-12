"Duende verde" sueña con convertirse en un Joker impostor

Dafoe habló sobre la idea de ser el Guasón , pero cono una historia totalmente distinta, pues no desea reemplazar a al personaje de Joaquin Phoenix sino ser un Joker impostor, alguien que dice serlo pero en realidad no lo es.

"Hay algo interesante sobre, como si hubiera un impostor de Joker", dijo Dafoe. "Así que sería posible no tener comodines en duelo, sino alguien que dice ser el Guasón que no es el Guasón. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si tienes al Guasón de Joaquin Phoenix, y luego tenía a alguien que estaba imitando o imitando lo que hacía. Fantaseaba con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie, tú eres el primero", afirmó para la revista.