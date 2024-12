Supuesta cuenta de Raúl Romero sobre el estreno de 'Habacilar': "Aquellas épocas eran las mejores"

Tuit de Raúl Romero

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en comentar: "Se te extraña Raulito, ahora la gente te pide volver", "Esas hermosas épocas solo quedarán en mi mente… marcaste a una gran parte de una generación", "Pensé ver a Cara de Haba haciendo bromas y jodiendo al público y sale Johana con sus guerreritos. Jajaja. Csm! Me siento estafado", mostrando su apoyo al exconductor.

Asimismo, el también cantante indicó no saber nada sobre el reciente estreno del programa y aseguró que no está al pendiente. "No sé lo que están preparando en es programa, la gente va a ver ese programa y va a ver que no estoy yo”, finalizó Raúl Romero.