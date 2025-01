James Rodríguez tras perder ante Perú y Argentina: "Lucharemos hasta el final"

¡Se lanzó con todo! El 'Bandido' James Rodríguez no dudó ni un segundo en enviar un contundente mensaje a través de sus redes sociales a sus detractores ante perder los de Eliminatorias, señalando que no se rendirá tras el sueño de ir al Mundial Qatar 2022 .

"Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma", escribió.