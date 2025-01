Tula Rodríguez tilda de "infantil" actitud de Melissa Klug y Jesús Barco

Melissa Klug y Jesús Barco no atraviesan un buen momento en su relación amorosa y los cibernautas se percataron de ello rápidamente en Instagram, ya que la fémina optó por borrar todas las fotos que tenía junto al futbolista. Por ello, Tula Rodríguez decidió pronunciarse y tildó de "infantil" la situación.

" No podemos tapar el sol con un dedo . La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado nuestra relación y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en Instagram", precisó Melissa en una historia dentro de la mencionada red social.

Ante ello, la conductora de televisión no dudó y expresó lo siguiente: "Todas las parejas pasamos por momentos difíciles, lamentablemente, la prensa está pendiente que si ellos dejaron de seguirse o borraron las fotos. Era muy fácil deducir que las cosas no estaban viento en popa. Es algo infantil, es una situación infantil ".

De igual manera, Tula indicó que ojalá el futbolista de Sport Boys y la empresaria retomen su relación sentimental y les vaya de la mejor manera. Sin embargo, resaltó que si esto no se da "no pasa nada, ya que el mundo no se acaba".