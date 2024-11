Olenka Mejía, ex cuñada de Yahaira, pide que la dejen de vincular con Jefferson Farfán

No se guardó nada. Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia , expresó toda su indignación con los medios de comunicación y publicó un fuerte comunicado en redes sociales en el que pide que dejen de difundir el rumor de una supuesta relación sentimental entre ella y Jefferson Farfán .

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió un contundente mensaje tras enviar un comunicado en el que aclaró que no había autorizado la difusión de una conversación en la que revelaba que era pareja del popular " 10 de la calle ".

"No hay duda que un enemigo de un peruano, es otro peruano! Para que dejen de comentar especular tonterías! Porque quieren hacer conmigo sus notas o rellenar sus páginas!", escribió Olenka Mejía .

"Yo no escribí ese comunicado claramente está! Una asistente lo hizo y como ya quería mandarlo porque ya me cansé que utilicen mi nombre como se les da la gana, la apuraba! Ni bien me lo pasó, lo hice público! Y ya", agregó.