Maicelo reveló la razón de no conformar 'Combate': "Me ofrecieron $ 40 mil por 5 días"

¡Duros comentarios! Jonathan Maicelo reveló las primeras razones por las que decidió no ser parte de 'Combate', refiriendo acerca de un contrato de trabajo. La respuesta no dejó indiferente a ningún seguidor.

"Nunca he estado en un reality (...) Yo peleé en canal 4 y canal 4 tenía este programa (EEG) y me invitaron por los contratos que se hacen. ATV tenía este otro programa que mencionaste (Combate) y por contrato tenía que ir, pero no es yo haya estado en un reality, nunca me puse una camiseta de tigre o de león", manifestó Maicelo al ser consultado por cuál de los dos realitys era su favorito.