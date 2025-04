Rodrigo Cuba FUE INFIEL a Ale Venturo, afirma Laura Spoya: "Yo SÍ tengo información de primera mano"

"Todo bien con el papá de mi hija. Estamos trabajando juntos, pero no, no voy a hablar del tema, menos públicamente. Feliz de hablar de otros asuntos, pero no este. Discúlpame, no hay forma. No voy a comentar nada al respecto", afirmó, reafirmando su postura de mantenerse al margen de la controversia que rodea la ruptura entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo.